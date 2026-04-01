Abitur in Koblenz Eichendorff-Gymnasium verabschiedet den Jahrgang 01.04.2026, 08:45 Uhr

i Stilvoller Abschied vom Eichendorff-Gymnasium Koblenz: 73 Abiturientinnen und Abiturienten sagen nach erfolgreichen Prüfungen Lebewohl. Gerald Pannek

Am Koblenzer Eichendorff-Gymnasium haben 73 junge Menschen ihre Reifezeugnisse erhalten. Gefeiert wurde in der Schule, in der Christuskirche und in der Rhein-Mosel-Halle.

Nach intensiven Lernphasen und zahlreichen Prüfungen können 73 Schülerinnen und Schüler des Eichendorff-Gymnasiums Koblenz nun voller Stolz und Erleichterung auf einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben zurückblicken: ihr bestandenes Abitur. Gefeiert wurde der Abschluss ihrer Schulzeit zunächst in der Aula des heimischen Gymnasiums, später dann bei einem gemeinsamen Gottesdienst in der Christuskirche und zu guter Letzt in der festlich ...







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