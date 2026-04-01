Abitur in Koblenz: Eichendorff-Gymnasium verabschiedet den Jahrgang
Abitur in Koblenz
Eichendorff-Gymnasium verabschiedet den Jahrgang
Am Koblenzer Eichendorff-Gymnasium haben 73 junge Menschen ihre Reifezeugnisse erhalten. Gefeiert wurde in der Schule, in der Christuskirche und in der Rhein-Mosel-Halle.
Lesezeit 3 Minuten
Nach intensiven Lernphasen und zahlreichen Prüfungen können 73 Schülerinnen und Schüler des Eichendorff-Gymnasiums Koblenz nun voller Stolz und Erleichterung auf einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben zurückblicken: ihr bestandenes Abitur. Gefeiert wurde der Abschluss ihrer Schulzeit zunächst in der Aula des heimischen Gymnasiums, später dann bei einem gemeinsamen Gottesdienst in der Christuskirche und zu guter Letzt in der festlich ...