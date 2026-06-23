Gothic-Festival in Brodenbach Ehrenburg: Castrum Nigra meistert den Neustart Jennifer Merkt 23.06.2026, 16:48 Uhr

i Ingesamt rund 1000 tanzwütige Besucher begrüßte die Castrum Nigra allein am Samstag in den Gemäuern der Ehrenburg. Jennifer Merkt

Am Wochenende war es soweit: Die Castrum Nigra auf der Ehrenburg ging in ihre elfte Runde – in diesem Jahr zum ersten Mal mit neuen Organisatoren. Wie haben sie sich geschlagen?

Schwarze Kleidung, treibende Beats und mittelalterliche Mauern: Die Open-Air-Gothic-Party Castrum Nigra hat am Wochenende die Ehrenburg bei Brodenbach erneut in einen Treffpunkt der schwarzen Szene verwandelt. Auftakt war die Warm-up-Party am Freitagabend, die auf 400 Besucherinnen und Besucher limitiert war.







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