Zu den Geehrten gehören Hermann-Josef Baecker aus Kobern-Gondorf, Gerhard Degen aus Kirchwald, Fritz-Peter Hanke aus Thür und Bernhard Krayer aus Mendig.

„Menschen wie Sie sind das Herzstück einer funktionierenden Gesellschaft“, betonte Landrat Boos. „Sie reden nicht nur, Sie packen an. Und das über Jahre, Jahrzehnte – mit Herz, Hingabe und einem beeindruckenden Maß an Verantwortung.“ Mit der Ehrennadel drückt das Land Rheinland-Pfalz nicht nur Dank, sondern auch tiefste Wertschätzung aus. Dies tat auch der Landrat in seiner Laudatio und dankte zudem den Familien der Geehrten, ohne deren Rückhalt ein so intensives Ehrenamt nicht denkbar wäre.

Hermann-Josef Baecker aus Kobern-Gondorf engagierte sich über Jahrzehnte in der Kommunalpolitik und im Vereinswesen seiner Heimatgemeinde. Besonders hervorgehoben wurde sein langjähriger Einsatz als Vorsitzender der Freien Wählergruppe, als Platzwart für Wohnmobilstellplätze, als Schriftführer im Seniorenbeirat und als Jugendbetreuer im örtlichen Tennisclub.

Gerhard Degen aus Kirchwald ist tief verwurzelt im sozialen, sportlichen und kulturellen Leben seiner Gemeinde. Er war über 20 Jahre kommunalpolitisch aktiv, gründete eine Ferienfreizeit für Kinder, förderte Seniorenangebote und dokumentierte mit einem eigenen Wörterbuch die Mundart seiner Heimat. Auch seine Arbeit für den Erhalt historischer Orte und die Jagdgenossenschaft wurden besonders gewürdigt.

Fritz-Peter Hanke aus Thür wurde für sein außerordentliches Engagement im digitalen, kulturellen und historischen Bereich ausgezeichnet. Als ehemaliger Bundeswehroffizier widmete er sich in seiner Heimatgemeinde u. a. dem Aufbau der Gemeindehomepage, der Digitalisierung historischer Inhalte, der Dokumentation zahlreicher Veranstaltungen und der Unterstützung älterer Mitbürger im digitalen Alltag. Auch über Thür hinaus war er aktiv – so etwa für den Afrika-Hilfsverein „Malaika“, für den er mit seiner Medienarbeit bedeutende Spendensummen ermöglichte.

Bernhard Krayer aus Mendig ist eine feste Größe im Vereinsleben seiner Stadt. Seit Jahrzehnten prägt er als Spieler, Trainer, Jugendleiter und langjähriger Vorsitzender den SV Eintracht Mendig mit. Sein Engagement umfasst sowohl sportliche Erfolge als auch soziale Projekte zur Integration und Inklusion. Auch kulturell und ökologisch setzt er Impulse – sei es als Mitorganisator großer Stadtfeste oder als Unterstützer von Umweltaktionen. red