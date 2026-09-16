Jodel Ricamara und Steve Pryce leben gemeinsam in der historischen Villa in Bendorf-Sayn. Das Anwesen bringt einige Geheimnisse mit sich, die sie noch nicht aufgedeckt haben – beim Tag des offenen Denkmals brachten einstige Bewohner Licht ins Dunkle.
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Das Ehepaar Steve Pryce und Jodel Ricamara, das gemeinsam in einer historischen Villa in Bendorf-Sayn wohnt, hat diese zum Tag des offenen Denkmals geöffnet – in der Hoffnung, mehr über ihr neues Zuhause zu erfahren. Seit vergangenem Jahr leben sie hier und finden im Inneren des Anwesens immer wieder Spuren der Vergangenheit.