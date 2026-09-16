Darunter ehemalige Bewohner Ehepaar empfängt 500 Besucher in ihrer historischen Villa in Sayn Annika Wilhelm 16.09.2026, 10:10 Uhr

i Jodel Ricamara (links) und Steve Pryce lieben ihre historische Villa. Das Ehepaar macht sich das Anwesen zu seinem Zuhause. Zum Tag des offenen Denkmals öffneten sie die Türen in Bendorf-Sayn und erfuhren so jede Menge Neues über ihre Villa. Alexej Zepik

Jodel Ricamara und Steve Pryce leben gemeinsam in der historischen Villa in Bendorf-Sayn. Das Anwesen bringt einige Geheimnisse mit sich, die sie noch nicht aufgedeckt haben – beim Tag des offenen Denkmals brachten einstige Bewohner Licht ins Dunkle.

Das Ehepaar Steve Pryce und Jodel Ricamara, das gemeinsam in einer historischen Villa in Bendorf-Sayn wohnt, hat diese zum Tag des offenen Denkmals geöffnet – in der Hoffnung, mehr über ihr neues Zuhause zu erfahren. Seit vergangenem Jahr leben sie hier und finden im Inneren des Anwesens immer wieder Spuren der Vergangenheit.







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