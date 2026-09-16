Darunter ehemalige Bewohner
Ehepaar empfängt 500 Besucher in ihrer historischen Villa in Sayn
Jodel Ricamara (links) und Steve Pryce lieben ihre historische Villa. Das Ehepaar macht sich das Anwesen zu seinem Zuhause. Zum
Jodel Ricamara (links) und Steve Pryce lieben ihre historische Villa. Das Ehepaar macht sich das Anwesen zu seinem Zuhause. Zum Tag des offenen Denkmals öffneten sie die Türen in Bendorf-Sayn und erfuhren so jede Menge Neues über ihre Villa.
Alexej Zepik

Jodel Ricamara und Steve Pryce leben gemeinsam in der historischen Villa in Bendorf-Sayn. Das Anwesen bringt einige Geheimnisse mit sich, die sie noch nicht aufgedeckt haben – beim Tag des offenen Denkmals brachten einstige Bewohner Licht ins Dunkle.

Lesezeit 1 Minute
Das Ehepaar Steve Pryce und Jodel Ricamara, das gemeinsam in einer historischen Villa in Bendorf-Sayn wohnt, hat diese zum Tag des offenen Denkmals geöffnet – in der Hoffnung, mehr über ihr neues Zuhause zu erfahren. Seit vergangenem Jahr leben sie hier und finden im Inneren des Anwesens immer wieder Spuren der Vergangenheit.
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