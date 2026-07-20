Zweites Lokal nach Sonneneck
Ehepaar aus Brey übernimmt Gastronomie in Waldesch
Valentina Lattanzi und Angelo Amadoro (Mitte) leiten ab Herbst das Restaurant im Bürgerhaus in Waldesch. Das freut Bürgermeister
Valentina Lattanzi und Angelo Amadoro (Mitte) leiten ab Herbst das Restaurant im Bürgerhaus in Waldesch. Das freut Bürgermeister Mario Specht (rechts) und die Erste Beigeordnete Christiane Kunert (links).
Annika Wilhelm

Das Restaurant im Waldescher Bürgerhaus hat Nachfolger gefunden. Valentina Lattanzi und Angelo Amadoro, ein Ehepaar aus Brey, will hier bald an den Start gehen. Man kennt sie aus Boppard, denn hier führen sie schon das Restaurant am Campingpark.

Lesezeit 3 Minuten
Pizza, Pasta oder doch lieber Schnitzel? So genau steht die Speisekarte zwar noch nicht, aber bald wird es wieder ein Restaurant im Bürgerhaus, mitten im Dorfzentrum von Waldesch geben. Denn mit Valentina Lattanzi und Angelo Amadoro, einem Ehepaar aus Brey, hat die Ortsgemeinde Nachfolger für die seit Monaten leer stehenden Räumlichkeiten gefunden.
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