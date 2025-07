Vor wenigen Monaten hat das Irgendwo in Koblenz eröffnet, doch momentan ist die Tanzbar geschlossen. Was der Lärmschutz damit zu tun hat.

Die Tanzbar „Irgendwo“, quasi an der Pforte zur Koblenzer Altstadt, ist derzeit geschlossen. Erst im März öffnete sie ihre Türen dort, wo jahrelang die Kultkneipe Fox war. Auch damals brauchte es schon drei Anläufe, bis die neue Bar eröffnen konnte – es gab Probleme mit dem Strom. Jetzt ist sie schon wieder geschlossen. Was ist los hinter dem anthrazitfarbenen Gemäuer?

Marius Rech ist Inhaber des „Irgendwo“. Das Koblenzer Nachtleben ist ihm nicht neu: Schon vor Jahren eröffnete er die beiden Bars „Zeitlos“ und „Neuland“, beide in der Nähe des Münzplatzes, allesamt an unterschiedliches Publikum gerichtet und mit verschiedenen Konzepten aufgezogen.

Lärmschutz soll besser werden

In seiner neuen Tiki-Tanzbar, in der man sich dank Masken und anderer Dekorationen fast schon wie auf Hawaii fühlt, laufen nun aber seit ein paar Wochen wieder Bauarbeiten statt Musik. Er erklärt, dass es sich dabei nicht um eine Schönheits-OP handelt. Das ist gar nicht nötig. Denn Rech hatte bei der Übernahme zunächst die Bar zwar kurzzeitig als Fox weiterlaufen lassen und wenig verändert. Als dann aber im Inneren der Bar, insbesondere im Toilettenbereich, immer mal wieder etwas kaputt gemacht wurde, entschied sich Rech, alles neu zu machen. Aus dem „Fox“ das „Irgendwo“ zu machen.

Diesmal geht es um ein Thema, das in der gesamten Koblenzer Altstadt eine große Rolle spielt: Lärmschutz. „Es wird sich optisch nichts verändern. Wir haben aber die Decke komplett abgerissen und werden alles neu und dicker dämmen, gegen die Lautstärke“, erklärt Rech. Ein Schallschutzgutachter beurteilte, wie und was an der Bar zu dämmen ist.

„Es ist vermutlich dann sogar krasser gedämmt als in einer Diskothek, aber das muss so sein. Dann haben die Nachbarn Ruhe, wir auch und können so unser Konzept weiterführen.“

Marius Rech, Inhaber der Tanzbar „Irgendwo“ in der Koblenzer Altstadt

Anwohner, die über der Bar wohnen, haben sich über die Lautstärke beschwert. Der Inhaber sagt: „Dementsprechend haben wir gehandelt, weil wir unser Konzept so nicht weiterführen konnten, wenn wir die Musik so leise drehen mussten wie im Restaurant. Das machte wenig Sinn. Darum haben wir uns entschlossen, schnellstmöglich zu schließen und die Decke abzureißen.“

Vier neue Schichten sollen nun verbaut werden, damit es rund um die Bar ruhiger wird. Man müsse auf Brandschutz achten, doch an sich steht der Plan: Es wird einen speziellen Akustikschaumstoff, Glaswolle und einen Verbundschaumstoff geben, außerdem ein sogenanntes Silentboard: „Das ist eine abgehangene Decke, die extra für Schallschutz da ist. Die wird auch extra dafür verbaut. Es ist vermutlich dann sogar krasser gedämmt als in einer Diskothek, aber das muss so sein. Dann haben die Nachbarn Ruhe, wir auch und können so unser Konzept weiterführen.“

Noch etwa zwei bis drei Wochen sollen die Arbeiten andauern. Rech blickt optimistisch in die Zukunft: Ende Juli oder Anfang August sollen Tanzverrückte wieder das „Irgendwo“ stürmen können – „mit wesentlich besserem Ergebnis“. Auf Instagram verrät die Bar ihren Gästen bereits, was sie künftig erwartet: „Leute, wir flüstern leise ‚Umbauphase‘ … nur um bald wieder richtig laut zu werden“, heißt es, außerdem soll es „mehr Wumms“, „weniger Limits“ geben.