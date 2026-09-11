Das ehemalige Sanatorium thront hoch über Rhens. Aufwendig wurde es nun umgebaut. Wer hier wohnt? Niemand auf Dauer – doch die Villa Königsstuhl kann ab sofort von Gästen angemietet werden, um hier eine Auszeit zu nehmen. Wir haben uns umgeschaut.
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Nach zweieinhalb Jahren Baustelle startet die Villa Königsstuhl nun in ein neues Kapitel: Hier können ab sofort Gäste übernachten, die nach Erholung und vielleicht sogar einem Raum für Kreativität suchen. Das ehemalige Sanatorium wurde einst von hochrangigen Patienten besucht, lag dann aber viele Jahre still.