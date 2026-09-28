Große Demo in Koblenz Ehemalige Prostituierte erzählt vom Leben unter Zwang Doris Schneider 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Bei der Demo vom Deutschen Eck in die Koblenzer Innenstadt tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schweigend Plakate mit Aussagen von Frauen, die unter Zwang als Prostituierte arbeiteten. Alexej Zepik

Die Sonne scheint an diesem sommerlichen Mittag in Koblenz, aber die Szenerie könnte kaum düsterer sein: Schwarz gekleidet ziehen Frauen und Männer durch die Innenstadt und demonstrieren gegen Zwangsprostitution. Eine Betroffene berichtet.

Schlafen musste ich auf dem Boden, nur zum Arbeiten durfte ich das Bett benutzen.“ – „Mein Körper wurde verkauft wie eine Ware.“ Sätze wie diese stehen auf den Plakaten, die schwarz gekleidete Menschen am Samstagmittag durch die Koblenzer Innenstadt tragen.







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