Große Demo in Koblenz
Ehemalige Prostituierte erzählt vom Leben unter Zwang
Bei der Demo vom Deutschen Eck in die Koblenzer Innenstadt tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schweigend Plakate mit Auss
Bei der Demo vom Deutschen Eck in die Koblenzer Innenstadt tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schweigend Plakate mit Aussagen von Frauen, die unter Zwang als Prostituierte arbeiteten.
Alexej Zepik

Die Sonne scheint an diesem sommerlichen Mittag in Koblenz, aber die Szenerie könnte kaum düsterer sein: Schwarz gekleidet ziehen Frauen und Männer durch die Innenstadt und demonstrieren gegen Zwangsprostitution. Eine Betroffene berichtet.

Lesezeit 2 Minuten
Schlafen musste ich auf dem Boden, nur zum Arbeiten durfte ich das Bett benutzen.“ – „Mein Körper wurde verkauft wie eine Ware.“ Sätze wie diese stehen auf den Plakaten, die schwarz gekleidete Menschen am Samstagmittag durch die Koblenzer Innenstadt tragen.
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