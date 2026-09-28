Die Sonne scheint an diesem sommerlichen Mittag in Koblenz, aber die Szenerie könnte kaum düsterer sein: Schwarz gekleidet ziehen Frauen und Männer durch die Innenstadt und demonstrieren gegen Zwangsprostitution. Eine Betroffene berichtet.
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Schlafen musste ich auf dem Boden, nur zum Arbeiten durfte ich das Bett benutzen.“ – „Mein Körper wurde verkauft wie eine Ware.“ Sätze wie diese stehen auf den Plakaten, die schwarz gekleidete Menschen am Samstagmittag durch die Koblenzer Innenstadt tragen.