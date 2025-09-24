Eine echte Mumie, ein Gemälde von Picasso sowie allerlei Irrungen und Wirrungen in einem Trödelladen: Das sind die Zutaten einer turbulenten Komödie, die von der Hatzenporter Theatergruppe auf die Bühne der Stadthalle Münstermaifeld gebracht wird.
Schnäppchenjäger aufgepasst! Bei der Hatzenporter Theatergruppe finden sie bald liebenswerten Krempel und nostalgische Kuriositäten – aber nur auf der Theaterbühne und natürlich mit Qualitätssiegel. Die Darsteller von der Mosel sorgen mit ihrem neuen Stück „Das Mumien-Trödel-Trauma“ für ein amüsantes und turbulentes Bühnenerlebnis.