Eisenbahngeschichte erhalten
E-Lok 103 233 feiert Rollout im DB-Museum
Im Rahmen des Rollouts der E-Lok 103 233 wurde ein Spendenscheck in Höhe von 13.000 Euro an den Museumsleiter des DB-Museums überreicht.
"Die Modellbahnexperten"/Rainer Raschka. Die Modellbahnexperten/Rainer Raschka

Die Elektrolokomotive 103 233 erstrahlt in neuem Glanz: Im DB Museum Koblenz-Lützel wurde die Restaurierung einer Ikone des deutschen Lokomotivbaus gefeiert. Auch ein Spendenscheck in Höhe von 13.000 Euro wurde an den Museumsleiter überreicht

Im DB Museum Koblenz-Lützel wurde jetzt der offizielle Rollout der restaurierten Elektrolokomotive 103 233 gefeiert. Im Rahmen einer umfassenden Instandsetzung erhielt die traditionsreiche Lokomotive unter anderem eine neue Lackierung in den Farben Blau und Beige.

