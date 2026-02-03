Eisenbahngeschichte erhalten: E-Lok 103 233 feiert Rollout im DB-Museum
Die Elektrolokomotive 103 233 erstrahlt in neuem Glanz: Im DB Museum Koblenz-Lützel wurde die Restaurierung einer Ikone des deutschen Lokomotivbaus gefeiert. Auch ein Spendenscheck in Höhe von 13.000 Euro wurde an den Museumsleiter überreicht
Im DB Museum Koblenz-Lützel wurde jetzt der offizielle Rollout der restaurierten Elektrolokomotive 103 233 gefeiert. Im Rahmen einer umfassenden Instandsetzung erhielt die traditionsreiche Lokomotive unter anderem eine neue Lackierung in den Farben Blau und Beige.