Bei Rösterei Nero in Koblenz
Durchs richtige Rösten wird Kaffee erst köstlich
Frisch geröstete brasilianische Kaffeebohnen fallen hervor, als Arne Großmann die Luke der Rösttrommel öffnet.
Frisch geröstete brasilianische Kaffeebohnen fallen hervor, als Arne Großmann die Luke der Rösttrommel öffnet.
Alexej Zepik

Da läuft einem der Kaffee im Mund zusammen, wenn man den Weg von der grünen Bohne bis zum Heißgetränk begleitet. Aber warum schmeckt Kaffee so, wie er schmeckt? Uns dürstet nach Antworten. Wir finden sie bei der Rösterei Nero in Koblenz.

Lesezeit 5 Minuten
Ein Geräusch, als würde der Wind durchs kleinblättrige Dickicht rasseln, rauscht in der lichtdurchfluteten Industriehalle los. Arne Großmann hat das Maul der backofenheißen Edelstahltrommel gerade hochgeklappt. Nun rutschen rund 120 Kilo röstbraune Bohnen in ein meterbreites Sieb.

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