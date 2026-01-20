Was fasziniert so viele Menschen an Dungeons & Dragons? Wir haben einen Spieletreff in Koblenz besucht und das Pen-and-Paper-Rollenspiel getestet. Was herauskam, war ein Abenteuer voller Monster, Magie – und einem Hauch Stranger-Things-Gefühl.
Lesezeit 5 Minuten
Wir sind in einer Hafenstadt an der Küste. Es riecht nach Fisch und Salz. Nach Meer. In den gepflasterten Gassen sind zwei Frauen unterwegs. Sie steuern zielstrebig auf eine Holztür zu, huschen hindurch. Im Inneren warten an einem Tisch bereits zwei weitere Personen auf sie, sie lehnen über einer Karte.