Spielen wie in Stranger Things Dungeons & Dragons: So spielt Koblenz das Kult-Spiel

Annika Wilhelm 20.01.2026, 16:17 Uhr

i Dungeons & Dragons in Koblenz: Wie ist es, das Rollenspiel als Anfänger auszuprobieren? Unsere Redaktion hat eine Spielrunde im Spieß Steine Papier begleitet und ist genau dieser Frage nachgegangen. Hier zu sehen sind Spielleiterin Nina Pietsch und Mitspieler Lars Jung. Alexej Zepik

Was fasziniert so viele Menschen an Dungeons & Dragons? Wir haben einen Spieletreff in Koblenz besucht und das Pen-and-Paper-Rollenspiel getestet. Was herauskam, war ein Abenteuer voller Monster, Magie – und einem Hauch Stranger-Things-Gefühl.

Wir sind in einer Hafenstadt an der Küste. Es riecht nach Fisch und Salz. Nach Meer. In den gepflasterten Gassen sind zwei Frauen unterwegs. Sie steuern zielstrebig auf eine Holztür zu, huschen hindurch. Im Inneren warten an einem Tisch bereits zwei weitere Personen auf sie, sie lehnen über einer Karte.







