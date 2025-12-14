Rhein, Mosel & Eifel im Advent Duftendes Bratapfelmüsli mit Zimt, Kardamom und Chili Katrin Steinert 14.12.2025, 00:00 Uhr

i Wer gesund lebt und gern Äpfel mit Quark, Skyr, Joghurt oder veganen Alternativen isst, freut sich ganz sicher über diese köstliche Bratapfelvariante. Katrin Steinert

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 14 findet sich ein würziges Bratapfelmüsli.

Hmmm, wie das duftet! Dieses Bratapfelmüsli taucht jede Küche in einen Hauch von Weihnacht. Und wer es liebt, bereitet es sogar auch im Sommer zu. Grund für den einmaligen Duft und Geschmack sind frisch gemörsertes Kardamom, Zimt und Chili, die ihre Magie in der Pfanne entfalten.







