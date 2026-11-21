Einige der besten Dudelsackspieler aus ganz Europa kommen am 28. November im Irish Pub in Koblenz zusammen. Gesucht wird der Gewinner der European Knockout Competition. Was es damit auf sich hat, erklärt Mitorganisator Ralf Eisel hier.
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Das Irish Pub ist gefüllt bis unters Dach. Alle Blicke und Kameralinsen richten sich auf die Empore zu Ralf Eisel. Mit rhythmischen Armbewegungen zählt der große Mann im Schottenrock die Musiker um sich herum ein. Auf Kommando blasen sie ihre Great Highland Bagpipes an und klemmen sie unter die Arme.