Koblenzer im Halbfinale DSDS überrascht Abii mit emotionaler Videobotschaft Annika Wilhelm 30.04.2026, 14:14 Uhr

i Abii Faizan aus Koblenz schafft es ins Halbfinale von DSDS. Alexej Zepik

Abii hat es geschafft: Der Koblenzer tritt am Samstag im Halbfinale der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf. Und eine emotionale Überraschung hielt die Liveshow auch für ihn bereit: Eine Videobotschaft von seinem Bruder aus Afghanistan.

Das Halbfinale ruft: Abii Faizan aus Koblenz konnte die Zuschauer von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei seiner ersten Liveshow auf der DSDS-Bühne überzeugen. Sie riefen so oft an, dass er es ins Halbfinale schafft. Gleich nach seinem Auftritt wurde es emotional: Sein Bruder schickte ein Video aus Afghanistan, das auf dem großen Bildschirm gezeigt wurde.







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