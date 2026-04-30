Koblenzer im Halbfinale
DSDS überrascht Abii mit emotionaler Videobotschaft
Abii Faizan aus Koblenz schafft es ins Halbfinale von DSDS.
Abii Faizan aus Koblenz schafft es ins Halbfinale von DSDS.
Alexej Zepik

Abii hat es geschafft: Der Koblenzer tritt am Samstag im Halbfinale der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf. Und eine emotionale Überraschung hielt die Liveshow auch für ihn bereit: Eine Videobotschaft von seinem Bruder aus Afghanistan.

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Das Halbfinale ruft: Abii Faizan aus Koblenz konnte die Zuschauer von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei seiner ersten Liveshow auf der DSDS-Bühne überzeugen. Sie riefen so oft an, dass er es ins Halbfinale schafft. Gleich nach seinem Auftritt wurde es emotional: Sein Bruder schickte ein Video aus Afghanistan, das auf dem großen Bildschirm gezeigt wurde.

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