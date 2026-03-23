Rhein in Flammen in Koblenz Drohnenshows: Musik kommt diesmal auch aus dem Radio Matthias Kolk 23.03.2026, 11:11 Uhr

i Gäste auf den Schiffen bei Rhein in Flammen in Koblenz konnten die Musik zur Drohnenshow über eine Radiofrequenz hören. Mirco Klein/Archiv. Mirco Klein

Was wäre eine Show ohne die passende Musik? Wer die Drohnenshow bei Rhein in Flammen 2025 in Koblenz von weiter weg aus gesehen hat, der hat von der Begleitmusik wenig mitgekriegt. Wer dieses Jahr mithören will, braucht nur das Radio einzuschalten.

Zwei Drohnenshows wird es 2026 bei Rhein in Flammen in Koblenz (7. bis 9. August) geben. Am besten werden die Shows vom Veranstaltungsgelände am Rheinufer aus zu sehen sein. In Koblenz verfolgten viele Menschen die tanzenden Drohnen aber auch von woanders, allerdings ohne die Begleitmusik.







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