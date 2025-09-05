Das MVZ Koblenz plant, schon bald mittels Drohnen einige Transportprobleme zu lösen. Beim Richtfest stieg „Songbird“ in die Luft und stahl dem Neubau fast die Show. Zurzeit werden wichtige Einzelversuche unternommen.

Beim Richtfest für das Großprojekt Neubau MVZ Koblenz hat ein viel kleineres technisches Meisterwerk dem imposant anzusehenden Rohbau fast die Show gestohlen: Die gerade mal 1,4 Meter lange Drohne „Songbird” hob senkrecht vom Firmengelände ab, beschrieb in der Luft eine große Acht und landete wieder sanft am Ausgangspunkt.

Das MVZ plant, mittels Drohnen schon bald einige logistische Probleme zu lösen. Enge Zeitvorgaben, allgemeiner wirtschaftlicher Druck und Fachkräftemangel führten vor rund vier Jahren dazu, dass Rüdiger Walscheid, geschäftsführender Gesellschafter des MVZ, Dirk Schmidt, Leiter Krankenhaus-Labormanagement, und Gerrit Wißfeld, kaufmännischer Leiter, die Optionen diskutierten, mittels Drohnen den Transport von Laborproben zu optimieren.

Viele Auflagen sind zu erfüllen

Schon die ersten Ideen sahen einen Shuttle-Dienst zwischen dem St.-Elisabeth-Krankenhaus in Mayen und dem neuen Standort des MVZ in Koblenz-Metternich vor. Doch wer nur halbwegs mit dem deutschen Luftrecht vertraut ist, kann sich die Sisyphusarbeit vorstellen, um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Aber die innovativen MVZler waren und sind optimistisch, die Problematik in den Griff zu bekommen. Eine von MVZ-Drohnenspezialist Holger Schulze in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie kam zu einem positiven Ergebnis.

Heute ist man sehr guter Dinge, wie Dirk Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet: „Die rein gesetzlichen Leitlinien oder das Luftrecht waren bisher gar nicht unser größtes Problem, eher lagen die Schwierigkeiten im Kleinen.” So waren allein für die Vorführung beim Richtfest viele einzelne Betroffene um Erlaubnis für den Überflug zu bitten. „Wir haben hier im engeren Einzugsbereich zum Beispiel die Bundeswehr und einen Helikopter-Rettungslandeplatz.” Aber auch diese Hürde wurde für den Erstflug genommen.

i Die Drohne "Songbird" im Flug. Holger Schulze

Wegen der verschiedenen Vorgaben kann später auch nicht die Luftlinie und damit die kürzeste Route genutzt werden. Der Attraktivität dieser Transportidee schadet das nicht. Für den späteren echten Einsatz, geplant mit der Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2026, hat man die noch leistungsfähigere Drohne „Orca” mit höherer Transportmenge und verminderter Windanfälligkeit im Blick.

Zurzeit werden sehr wichtige Einzelversuche unternommen. Zum Beispiel dürfen Blutproben nur einem begrenzten Schütteleffekt ausgesetzt sein. Die Vorteile für einen Drohneneinsatz sind für das MVZ überdeutlich, erklärt Gerrit Wißfeld: „Wir können damit die labormäßige Versorgung und Diagnostik der ganzen Region beträchtlich verbessern.” Vorstellbar seien nach guter Einführung der Strecke Mayen-Koblenz natürlich auch weitere Verbindungen.

Infos zu „Songbird”

Die Drohne „Songbird” aus deutscher Produktion operiert in einer Flughöhe von 60 Metern bei einer Geschwindigkeit bis zu rund 60 Kilometern pro Stunde. Sie ist 1,40 Meter lang und hat eine Spannweite von 3,10 Metern. Die Traglast beträgt rund vier Kilogramm, die Flugzeit bis zu 80 Minuten. luc