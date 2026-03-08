Versammlung in Koblenz
DRK-Bezirksverband steht vor neuen Herausforderungen
Der DRK-Markt der Möglichkeiten zeigte bei der Bezirksversammlung die ganze Bandbreite der Leistungsfähigkeit des Koblenzer DRK-Verbands.
Wolfgang Lucke

Die Leistungsstärke des DRK-Bezirksverbands Koblenz ist groß, lautet die einhellige Meinung bei dessen jüngster Versammlung. Doch es gibt auch Herausforderungen: von tätlichen Angriffen auf Helfer bis hin zur Zeitenwende.

Lesezeit 2 Minuten
Superhelfer, Alltagshelden und die Gemeindeschwester plus gehören heute zum selbstverständlichen Angebot des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Doch neben der auf der Versammlung des DRK-Bezirksverbands Koblenz präsentierten Leistungsschau wurden auch harte Wahrheiten nicht ausgespart.

