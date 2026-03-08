Die Leistungsstärke des DRK-Bezirksverbands Koblenz ist groß, lautet die einhellige Meinung bei dessen jüngster Versammlung. Doch es gibt auch Herausforderungen: von tätlichen Angriffen auf Helfer bis hin zur Zeitenwende.
Superhelfer, Alltagshelden und die Gemeindeschwester plus gehören heute zum selbstverständlichen Angebot des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Doch neben der auf der Versammlung des DRK-Bezirksverbands Koblenz präsentierten Leistungsschau wurden auch harte Wahrheiten nicht ausgespart.