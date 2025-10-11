Corinna Gerhards im Interview Dritte große Spendenaktion für Koblenzer Kinderklinik 11.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Koblenzerin Corinna Gerhards hat bereits zwei große Spendenaktionen für die Kinderklinik Kemperhof initiiert. Jetzt läuft die dritte. Doris Schneider

Entstanden ist die erste große Spendenaktion für die Koblenzer Kinderklinik 2023 aus der tiefen Dankbarkeit einer Familie, deren Sohn überlebt hat, weil es die Klinik gibt. Nun werden zum dritten Mal Spenden gesammelt – denn es bleibt so viel zu tun.

Die Spendenaktionen, die die Koblenzerin Corinna Gerhards bisher gestemmt hat, zeugen von enormer Kreativität und dem unbedingten Willen, dass das, was gut und wichtig ist, unterstützt wird – die Arbeit der Ärzte und Teams in der Kinderklinik. 2023 und 2024 hat Corinna Gerhards mit Unterstützung eines großen Netzwerks hohe Spendensummen zusammentragen können, um Kindern auf der Intensivstation oder mit mobilen Überwachungsgeräten das ...







Artikel teilen

Artikel teilen