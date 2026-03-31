Mosel-Zeremonie in Koblenz Dresscode: Im Bikini zum Tauffest am Stattstrand? Katrin Steinert 31.03.2026, 14:00 Uhr

i Gibt es Vorschriften zur Kleidung fürs erste Mosel-Tauffest am Koblenzer Stattstrand? Katrin Steinert (Archiv). Katrin Steinert

Der Stattstrand am Moselufer von Koblenz steht für Urlaubsgefühl, Spaß in Wasser und Sand. Hier haben etliche Besucher Badehose und Co. an. Doch was ziehen Gäste an, die beim evangelischen Tauffest im Juni dabei sind? Bikini und Badeshorts?

Der Koblenzer Stattstrand ist wegen seiner chilligen Atmosphäre bei Singles, Freunden und Familien gleichermaßen beliebt. Hier gibt es Getränke, Snacks und Cocktails unter Lampions und Palmen direkt am Moselufer – Urlaubsgefühl pur. Im Juni soll hier erstmals am Rande von Sandburgen, Badehosen und Pina Colada ein Mosel-Tauffest stattfinden.







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