Rhein, Mosel & Eifel im Advent Drei Teile für die Deko-Tanne Nina Legler 07.12.2025, 06:00 Uhr

i Mit nur wenig Aufwand kann man selbst schöne Weihnachtsdeko basteln. Nina Legler

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 7 findet sich ein Basteltipp.

Von einer Sache kann man nie genug haben: Weihnachtsdeko. So passiert es oft, dass das eine oder andere neue Teil mit nach Hause wandert. Doch Deko muss nicht immer gekauft sein. Denn besonders in der kalten Jahreszeit bietet sich eine Bastelsession an.







Artikel teilen

Artikel teilen