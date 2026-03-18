Einheitsbäume für Koblenz: Für einen Ort als Zeichen der Einheit und der Erinnerung setzen sich die Fraktionen der Grünen, der SPD und der Die Linke-Partei ein. In der nächsten Stadtratssitzung soll ein entsprechender Antrag gestellt werden.

In der nächsten Stadtratssitzung wird die Fraktion der Grünen gemeinsam mit SPD und

Die Linke-Partei Einheitsbäume für Koblenz beantragen.

„Einheitsbäume sind Baumdenkmäler und erinnern an die Wiedervereinigung“, sagt Fraktionsmitglied und Landtagsabgeordneter Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne) in einer Pressemitteilung.