Denkmal für Wiedervereinigung 
Drei Ratsfraktionen fordern Einheitsbäume für Koblenz
Die Buche (Foto) steht für Westdeutschland, die Kiefer für Ostdeutschland und die Eiche für das wiedervereinigte Deutschland. Ma
Die Buche (Foto) steht für Westdeutschland, die Kiefer für Ostdeutschland und die Eiche für das wiedervereinigte Deutschland. Manchmal wird das Ensemble um einen vierten Baum, meist eine Linde, ergänzt.
picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Einheitsbäume für Koblenz: Für einen Ort als Zeichen der Einheit und der Erinnerung setzen sich die Fraktionen der Grünen, der SPD und der Die Linke-Partei ein. In der nächsten Stadtratssitzung soll ein entsprechender Antrag gestellt werden.

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In der nächsten Stadtratssitzung wird die Fraktion der Grünen gemeinsam mit SPD und Die Linke-Partei Einheitsbäume für Koblenz beantragen. „Einheitsbäume sind Baumdenkmäler und erinnern an die Wiedervereinigung“, sagt Fraktionsmitglied und Landtagsabgeordneter Carl-Bernhard von Heusinger (Grüne) in einer Pressemitteilung.

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