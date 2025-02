Erste VG-Ratssitzung 2025 Drei Klima-Hotspots werden in Rhein-Mosel begutachtet 13.02.2025, 12:35 Uhr

i Von der Moseltalbrücke der A 61 bei Dieblich/Winningen kann man sich einen Überblick über verschiedene klimarelevante Bereiche des Moseltals verschaffen. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

In der ersten Ratssitzung 2025 der VG Rhein-Mosel ging es unter anderem um Klima-Hotspots. Vertreter verschiedener Ingenieurbüros haben die VG Ende Januar bereist, um sich einen Eindruck von der Landschaft und möglichen Klimagefahren zu machen.

In seiner jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel – der ersten Sitzung in 2025 – ging es im letzten Punkt der Tagesordnung „Mitteilungen und Anregungen“ auch um eine Frage aus der CDU-Fraktion. Bei der Auftaktveranstaltung des Klimaanpassungskonzepts des Kreises MYK hieß es der Fraktion zufolge, dass bald drei Hotspots in der Verbandsgemeinde (VG) betrachtet werden sollen, die Frage sei nun, um welche Hotspots es sich handele.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen