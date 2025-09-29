Es war eine ganz besondere Runde am Samstagnachmittag im Sayner Schloss: Drei Lebensretter waren hier versammelt, alle erst elf Jahre alt. Sie gehören zu den Preisträgern der Stiftung Filippas Engel – der Preis wird seit 2004 jedes Jahr verliehen.
Mut und Entschlossenheit bewies die elfjährige Lilly Uzomah Benedix aus Berlin: Ein Klassenkamerad lag nach einer Messerattacke am Hals stark blutend auf dem Schulhof. Sie erfasste blitzschnell die Situation, lief zu dem Jungen hin, presste die Wunde ab und sprach ihm gut zu, bis die Rettungskräfte eintrafen.