Reuffel-Spielraum Koblenz Drei Experten-Tipps für frühlingshafte Spielabende Peter Meuer 24.04.2026, 06:30 Uhr

i Echte Spieleexpertinnen: Hannah Liekenbröker (links) und Joceline Fischer vom Team des Reuffel-Spielraums präsentieren interessante Spiele für den Frühling. Buchhandlung Reuffel, Cara Schneider

Der Reuffel Spielraum ist vom Handelsverband ausgezeichnet worden – auch weil dort fachkundige Expertinnen und Experten Spiele erklären und bewerten können. Drei Tipps für Spiele an frühlingshaften Tagen gibt es auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der Reuffel-Spielraum hat sich gut entwickelt, seit er vor etwa einem Jahr seine neuen Räume in einer ehemaligen Apotheke am Eck Friedrich-Ebert-Ring und der Löhrstraße bezogen hat. Vor Kurzem hat der Handelsverband Deutschland dem Spielwaren-Fachgeschäft, das mit „viel Persönlichkeit und Herz“ wirbt, sogar die renommierte Auszeichnung „Store of the Year“ verliehen.







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