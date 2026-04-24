Reuffel-Spielraum Koblenz
Drei Experten-Tipps für frühlingshafte Spielabende
Echte Spieleexpertinnen: Hannah Liekenbröker (links) und Joceline Fischer vom Team des Reuffel-Spielraums präsentieren interessa
Echte Spieleexpertinnen: Hannah Liekenbröker (links) und Joceline Fischer vom Team des Reuffel-Spielraums präsentieren interessante Spiele für den Frühling.
Buchhandlung Reuffel, Cara Schneider

Der Reuffel Spielraum ist vom Handelsverband ausgezeichnet worden – auch weil dort fachkundige Expertinnen und Experten Spiele erklären und bewerten können. Drei Tipps für Spiele an frühlingshaften Tagen gibt es auf Nachfrage unserer Redaktion.

Lesezeit 1 Minute
Der Reuffel-Spielraum hat sich gut entwickelt, seit er vor etwa einem Jahr seine neuen Räume in einer ehemaligen Apotheke am Eck Friedrich-Ebert-Ring und der Löhrstraße bezogen hat. Vor Kurzem hat der Handelsverband Deutschland dem Spielwaren-Fachgeschäft, das mit „viel Persönlichkeit und Herz“ wirbt, sogar die renommierte Auszeichnung „Store of the Year“ verliehen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren