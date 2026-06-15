Neues Logo für Kreis MYK
Drei Buchstaben, die für Stärke stehen
Die Kreisspitze präsentiert das neue Logo des Landkreises Mayen-Koblenz: Landrat Marko Boos (2. von links), der Erste Kreisbeige
Die Kreisspitze präsentiert das neue Logo des Landkreises Mayen-Koblenz: Landrat Marko Boos (2. von links), der Erste Kreisbeigeordneter Pascal Badziong (rechts) sowie die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten Achim Hütten (links) und Jens Firmenich.
Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

Der Landkreis Mayen-Koblenz hat sein Erscheinungsbild grundlegend überarbeitet. Mit neuem Logo, frischer Farbwelt und modernem Design will die Verwaltung digitaler, bürgernäher und als Arbeitgeber attraktiver werden.

Lesezeit 2 Minuten
Der Landkreis Mayen-Koblenz präsentiert sich ab sofort mit einem neuen Erscheinungsbild. Mit der Einführung eines umfassend überarbeiteten Corporate Designs entwickelt der Landkreis sein bisheriges Logo aus den 1990er-Jahren weiter. Im Mittelpunkt des Relaunchs steht die neue Wort-Bild-Marke.

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