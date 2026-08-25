Sparkasse Koblenz plant anders Drehende Uhr kehrt nicht aufs Hochhaus zurück Katrin Steinert 25.08.2026, 08:00 Uhr

i Das rote S der Sparkasse ist seit Kurzem am Hochhaus in Koblenz zu sehen. Viele Jahre drehte sich oben auf dem Dach auch ein großer Zeitmesser, der weithin sichtbar war. Mirco Klein

Die Generalsanierung des Sparkassenhochhauses in Koblenz ist in vollem Gang. An der Fassade hängt nun das bekannte Emblem des Kreditinstituts. Doch was ist mit der Uhr, die sich immer auf dem Dach drehte? Warum soll sie nicht zurückkehren?

Das Sparkassenhochhaus am Wöllershof in der Koblenzer Innenstadt ist vielen ein Begriff – auch, weil es immer diese große, sich drehende Uhr oben auf dem Dach hatte. Für die Generalsanierung wurde sie 2023 abgenommen. Nun stellt sich die Frage: Kehrt der überdimensionale Zeitmesser wieder zurück aufs Dach, jetzt, da auch ein rot leuchtendes S am Gebäude zu sehen ist?







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