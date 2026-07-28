Der Bacchuskeller in Brey ist ein echter Dorfmittelpunkt. Damit er es auch bleibt und dieser weiterentwickelt werden kann, gab es nun eine Förderung von mehr als 100.000 Euro – wofür das Geld eingesetzt werden soll.
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Der Bacchuskeller ist in Brey weit mehr als nur ein Gewölbekeller. In dem Rheindorf hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Mittelpunkt des dörflichen Lebens entwickelt. Das sieht auch Staatssekretärin Vanessa Fischer so: Vom Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz erhielt die Ortsgemeinde vor Kurzem einen Förderbescheid in Höhe von rund 100.