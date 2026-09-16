Kirche im Wandel Dorfkapelle in Brey ist Gotteshaus und Eventlocation Alexander Thieme-Garmann 16.09.2026, 15:00 Uhr

i Ein besonderes Highlight in der jüngeren Geschichte des Kirchbauvereins Brey, war der Auftritt der Simon & Garfunkel Revival Band im Dezember 2024. Die gleichzeitige Nutzung des Gotteshauses als Eventlocation verleiht dem Verein und auch der Kirche ein völlig neues Selbstverständnis. Peter Dennert

Der Kirchbauverein in Brey wächst. Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der immer weniger Menschen einen Bezug zur Kirche haben. Wie der Verein das geschafft hat, zeigt ein Blick auf die 75-jährige Historie.

Der Kirchbauverein Brey geht mit der Zeit. Seit seiner Gründung hat sich der Verein in seinem Wirken stets weiterentwickelt – von der Erweiterung der Dorfkapelle bis hin zur Nutzung der Kirche als Eventlocation. Das trifft den Nerv der Zeit und sorgt für ein Allzeithoch der Mitgliederzahlen – entgegen dem Trend kirchlicher Institutionen.







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