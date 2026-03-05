SPD-Kandidat im Wahlkreis 10: Dommershausen: Aufstiegsversprechen für alle
Dommershausen: Aufstiegsversprechen für alle
Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Kai Dommershausen. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der SPD-Bewerber selbst vor.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Kai Dommershausen tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei SPD an.