SPD-Kandidat im Wahlkreis 10
Dommershausen: Aufstiegsversprechen für alle
Kai Dommershausen geht bei der Landtagswahl 2026 für die SPD im Wahlkreis 10 ins Rennen.
Susie Knoll

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Kai Dommershausen. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der SPD-Bewerber selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Kai Dommershausen tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm) für die Partei SPD an.

