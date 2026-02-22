SPD-Kandidat für Wahlkreis 10 Dommershausen: 10.000 Klingeln für ein „Hallo Landtag“ Eva Hornauer 22.02.2026, 16:00 Uhr

i Kai Dommershausen tritt zum ersten Mal als Direktkandidat für den Landtag an. Um Präsenz zu zeigen und sich den Menschen im Wahlkreis 10 vorzustellen, hat er sich ein ambitioniertes Ziel für den Haustürwahlkampf gesetzt. Eva Hornauer

Am 22. März wird der rheinland-pfälzische Landtag gewählt. Mit der Erststimme können die Bürger über ihren Direktkandidaten entscheiden. Wir stellen sie vor. Diesmal Kai Dommershausen (SPD), der im Wahlkreis 10 antritt.

Ein wenig hastig läuft Kai Dommershausen aus Bendorf Stromberg durch die Tür der Bäckerei Höfer in Bendorf. Er tritt bei der Landtagswahl am 22. März für die SPD als Direktkandidat im Wahlkreis 10 an, der die Verbandsgemeinden Weißenthurm, Vallendar und Höhr-Grenzhausen sowie die Stadt Bendorf umfasst.







