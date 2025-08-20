Innenstadtmanagerin Astrid Fries ist überzeugt: Die Rathauspassage hat das Potenzial, ein beliebter Ort zum Verweilen zu werden. Was dem Standort aktuell noch im Weg steht und wie genau ihre Vision zur Wiederbelebung aussieht.

Die Schließung von Läden in der Rathauspassage hat einen Dominoeffekt ausgelöst. Das sagt zumindest Innenstadtmanagerin Astrid Fries. Zuletzt ist mit dem Aus des Ragnaröks ein wichtiger Baustein weggebrochen, der die Verbindung zwischen Zentralplatz und Entenpfuhl am Leben hielt. Warum der Standort mitten im Zentrum so unattraktiv geworden ist und welche Vision Fries für die Renaissance der Passage hat, erklärt sie im Gespräch.

i Astrid Fries ist die Koblenzer Innenstadtmanagerin und hat eine Vision für die Wiederbelebung der Rathauspassage. Kim Fauss

Das Problem: Passagen sind ein Überbleibsel aus den 1950er-Jahren, erklärt Fries. In einer Zeit, in der etwa der Jesuitenplatz noch als Parkfläche diente, wollte man die Menschen abseits des Straßenverkehrs zum Konsum lenken. Entsprechend waren die Passagen damals noch voller Geschäfte und verlockender Schaufenster. „Das trifft nicht mehr den Zeitgeist“, sagt die Innenstadtmanagerin. Wo einst der Individualverkehr im Fokus stand, wollen und sollen die Besucher heute zu Fuß die Stadt entdecken, und so lang wie möglich im Zentrum verweilen. Abkürzungen in Form von Passagen haben ausgedient.

Auch die Ästhetik passt nicht mehr zu den Ansprüchen der Besucher. Jeder Laden soll seinen eigenen Stil haben, hübsch und originell aussehen. Das können die meisten Passagen nicht bieten, und auch die Einkaufszentren haben damit zu kämpfen, weiß Fries.

Die Passagen, die es noch gibt, befinden sich größtenteils in einem Prozess des Verfalls. So auch die Rathauspassage. Neben zahlreichen Leerständen gibt es dort hauptsächlich Geschäfte, die nur mit vorheriger Terminvereinbarung besucht werden und mit blickdicht folierten Schaufenstern wenig ansprechend für Laufkundschaft sind. „Mit dem Ragnarök ist der einzige Laden hier weggefallen, bei dem man noch spontan vorbeikommen konnte, sich hingesetzt hat, was getrunken hat“, sagt Fries zur jüngsten Schließung am Standort.

i Die Schaufenster der meisten Läden sind mit blickdichter Folie beklebt, denn auf Laufkundschaft sind diese Geschäfte meist nicht angewiesen. Kim Fauss

Die Broken-Windows-Theorie: „Und wenn die Schließungen und der Verfall in so einer Passage einmal anfangen, ist es kaum aufzuhalten. Das nennt man Broken-Windows-Theorie“, erklärt Fries. Damit ist das Phänomen gemeint, dass eine Fensterscheibe schnell repariert werden muss, wenn sie zerbrochen wurde, um nicht zu weiterer Zerstörung einzuladen. Im Fall der Rathauspassage bedeutet das: Der Aufwertung des Standorts muss sich angenommen werden, sonst entsteht einen Dominoeffekt von Leerständen und versiegelten Schaufenstern.

Der Brand in der Passage, der eine monatelange Sperrung des Durchgangs zum Entenpfuhl zur Folge hatte, hat ebenfalls zum Verfall beigetragen, bestätigt Fries: „Der Mensch ist einfach gestrickt: Ist etwas zwei oder dreimal geschlossen, wenn er da lang gehen möchte, dann geht er danach einfach nicht mehr hin.“

i Der Eingang der Rathauspassage vom Entenpfuhl aus war bis vor kurzem wegen einem Brand gesperrt. Die Folge: dem Lokal Ragnarök blieben die Kunden weg. Kim Fauss

Die Vision: Die Wiederbelebung der Koblenzer Passagen ist ein Anliegen, mit dem sich die Innenstadtmanagerin bereits im Integrierten Stadtentwicklungskonzept befasst, welches der Verwaltung noch vorgestellt werden soll. Die Überlegung von Fries: „Warum macht man die Passage nicht zu einem klimaresilienten Ort?“

Sie betont, dass die Sommer in Zukunft nicht mehr kühler werden, und wirft einen Blick auf Länder, die schon jetzt gezwungen sind ihrer Bevölkerung Möglichkeiten zu bieten, mit der Hitze zu leben. „In Kambodscha zum Beispiel, da funktionieren Passagen, weil es außerhalb zu heiß ist und die Leute Schutz vor der Hitze und einen Ort zum Verweilen bekommen“, erzählt Fries.

i Auch durch das Engelsgäßchen kommt man zur Rathauspassage, auch wenn es die düster wirkende Gasse kaum vermuten lässt. Kim Fauss

Mit wenig Aufwand könne auch die Rathauspassage zu einem solchen Ort werden, sagt die Innenstadtmanagerin. „Fassadenbegrünung, Sonnensegel, ein paar Bäume in Pflanztrögen mit Sitzbänken“, so ihre Vision. Sie ist überzeugt: „Würden wir das für nächstes Jahr umsetzten, wäre die Rathauspassage beliebter als der Zentralplatz.“ Das würde dann wiederum dazu führen, dass sich wieder mehr Laden- oder Gastronomiebetreiber ansiedeln.

„Man sollte die Passage nicht fallen lassen, nur weil sie gerade nicht schön ist“, findet Fries. Ihre Idee hält sie für realistisch und finanzierbar, doch ob die Stadt dem Konzept letztendlich zustimmen wird, bleibt abzuwarten.