Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wirbt in Koblenz vor rund 250 Gästen für einen politischen Kurswechsel in Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto „Klartext im Kino“ spricht er über Migration, Sicherheit und den Kampf gegen Extremismus.
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„Wir bringen beides zusammen – Humanität und Ordnung.“ Dieser Satz lässt sich als Leitlinie in der Rede von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor rund 250 Gästen im nahezu vollbesetzten Koblenzer Odeon-Kino bezeichnen. Dobrindt machte, vom Jubiläum „75 Jahre Bundeskriminalamt“ in Wiesbaden kommend, in Koblenz Station, um die beiden hiesigen CDU-Landtagskandidaten Philip Rünz und Andreas Birtel unter dem Motto „Klartext im Kino“ zu ...