Wahlkampfhilfe aus Berlin Dobrindt in Koblenz: „Jeder Extremismus ist Mist“ Winfried Scholz 13.03.2026, 17:16 Uhr

i Als Dank für seinen Einsatz im rheinland-pfälzischen Wahlkampf überreichte Josef Oster dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt einen Präsentkorb mit regionalen Spezialitäten. Winfried Scholz

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wirbt in Koblenz vor rund 250 Gästen für einen politischen Kurswechsel in Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto „Klartext im Kino“ spricht er über Migration, Sicherheit und den Kampf gegen Extremismus.

„Wir bringen beides zusammen – Humanität und Ordnung.“ Dieser Satz lässt sich als Leitlinie in der Rede von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor rund 250 Gästen im nahezu vollbesetzten Koblenzer Odeon-Kino bezeichnen. Dobrindt machte, vom Jubiläum „75 Jahre Bundeskriminalamt“ in Wiesbaden kommend, in Koblenz Station, um die beiden hiesigen CDU-Landtagskandidaten Philip Rünz und Andreas Birtel unter dem Motto „Klartext im Kino“ zu ...







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