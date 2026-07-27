Kurse an Untermosel nicht voll
DLRG hat noch Platz: Will keiner schwimmen lernen?
Für Kinder ist es wichtig, schwimmen zu lernen. Oftmals heißt es, es gebe zu wenige Plätze in Schwimmkurse. Doch die Kurse der D
Für Kinder ist es wichtig, schwimmen zu lernen. Oftmals heißt es, es gebe zu wenige Plätze in Schwimmkurse. Doch die Kurse der DLRG Untermosel sind nicht ausgebucht.
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Immer häufiger heißt es, es gebe zu wenige Schwimmkurse. Doch die DLRG Untermosel macht andere Erfahrungen: In ihren Kursen sind oft noch zahlreiche Plätze frei. 

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Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Oftmals wird von zu wenigen Schwimmkursen, von zu langen Wartelisten gesprochen. Doch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Kindern das Schwimmen unter anderem im Freibad Winningen beibringt, macht darauf aufmerksam: „Unsere Kurse sind in letzter Zeit nicht gefüllt.
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