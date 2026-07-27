Immer häufiger heißt es, es gebe zu wenige Schwimmkurse. Doch die DLRG Untermosel macht andere Erfahrungen: In ihren Kursen sind oft noch zahlreiche Plätze frei.
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Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Oftmals wird von zu wenigen Schwimmkursen, von zu langen Wartelisten gesprochen. Doch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Kindern das Schwimmen unter anderem im Freibad Winningen beibringt, macht darauf aufmerksam: „Unsere Kurse sind in letzter Zeit nicht gefüllt.