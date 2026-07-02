Schäden nach Unwetter „Ditsch“ im Hauptbahnhof Koblenz soll Freitag öffnen 02.07.2026, 10:28 Uhr

i Die Ditsch-Filiale im Hauptbahnhof Koblenz hat seit knapp zwei Wochen geschlossen. Peter Meuer

Der Ditsch im Hauptbahnhof Koblenz musste nach dem schweren Unwetter im Juni geschlossen werden, die Elektronik war beschädigt. Nun sind die Reparaturen weitestgehend abgeschlossen: Die Bäckerei-Filiale wird wohl Freitag wieder öffnen können.

Die Ditsch-Filiale am Koblenzer Hauptbahnhof öffnet voraussichtlich am Freitag wieder. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Wenn die Abnahme der Elektronik erfolgreich verläuft, kann der Shop diesen Freitag wieder öffnen“, hieß es.







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