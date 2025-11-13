Disney-Stars setzen Koblenzer Heimtiere in Szene

Prinzessinnenbesuch im Tierheim Koblenz: Arielle, Schneewittchen, Cinderella und Co. posieren für den guten Zweck. Denn: Es gibt einen neuen Tierschutzkalender. So lief das Shooting.
Das Biest hält eine Katze im Arm, Arielle die Meerjungfrau ein Kaninchen, und die Eiskönigin ist auf den Hund gekommen. Diese Szenen spielen sich im Koblenzer Tierheim ab – das alles für den guten Zweck. Es gibt einen neuen Tierschutzkalender. „2026 soll märchenhaft werden“, sagt Tierheimleiterin Kirstin Höfer.