Nahversorgung in Koblenz
Diskussion zu Lidl & Co auf Stieffenhofer-Areal in Güls
Das verlassene Stieffenhofer-Areal an der B416 am Ortsrand von Koblenz-Güls gehört Lidl.
Das verlassene Stieffenhofer-Areal an der B416 am Ortsrand von Koblenz-Güls gehört Lidl.
Katrin Steinert

Wie geht es mit der Nahversorgung im Koblenzer Stadtteil Güls weiter? Diese Frage bewegt die Gülser sehr und wird am Sonntag diskutiert. Wegen des großen Interesses muss die Veranstaltung „Gülser Forum“ sogar in die Schulsporthalle verlegt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Was wird aus dem verlassenen Stieffenhofer-Gelände an der B416 im Koblenzer Stadtteil Güls? Und wie geht es mit der Nahversorgung im Ortskern weiter, vor allem mit dem kleinen Rewe? Diese Fragen bewegen viele Gülser, seit bekannt ist, dass ein erfahrener Projektentwickler hinter den Kulissen seine Pläne vorantreibt.
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