Wie geht es mit der Nahversorgung im Koblenzer Stadtteil Güls weiter? Diese Frage bewegt die Gülser sehr und wird am Sonntag diskutiert. Wegen des großen Interesses muss die Veranstaltung „Gülser Forum“ sogar in die Schulsporthalle verlegt werden.
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Was wird aus dem verlassenen Stieffenhofer-Gelände an der B416 im Koblenzer Stadtteil Güls? Und wie geht es mit der Nahversorgung im Ortskern weiter, vor allem mit dem kleinen Rewe? Diese Fragen bewegen viele Gülser, seit bekannt ist, dass ein erfahrener Projektentwickler hinter den Kulissen seine Pläne vorantreibt.