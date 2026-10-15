Nahversorgung in Koblenz Discounter auf der Pfaffendorfer Höhe kehrt zurück Doris Schneider 15.10.2026, 15:00 Uhr

i Mitte der Woche sind noch Bauarbeiter am Discounter auf der Pfaffendorfer Höhe zugange. Der Penny-Markt soll am Montag, 19. Oktober, wiedereröffnet werden. Mirco Klein

Viele Bewohner der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz haben sich umstellen müssen, als vor rund eineinhalb Jahren ihr Penny-Markt schloss. Der Laden war zu klein und nicht mehr zeitgemäß, so das Unternehmen. Nun ist er neu gebaut – und öffnet am Montag.

Zwei Liter Milch, Marmelade und Äpfel: Bewohner der Pfaffendorfer Höhe müssen bald nicht mehr extra in die Stadt fahren oder zum Schulzentrum hochlaufen, um Dinge des alltäglichen Lebens zu besorgen. Am Montag, 19. Oktober, öffnet der Penny-Markt in der Ellingshohl wieder an gewohnter Stelle, so das Unternehmen.







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