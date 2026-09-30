ÖPNV in Koblenz wird moderner „Digitales Komplettpaket“ – Koveb stellt neue App vor Alexander Thieme-Garmann 30.09.2026, 16:00 Uhr

i Mit der neuen App „kovApp“ startet die Koveb in den Oktober. Alexander Thieme-Garmann

Eine digitale, nutzerfreundliche Alltagshilfe für den ÖPNV – das soll die neue App der Koveb sein. Geschäftsführer Lars Hörnig und sein Team erklären, was die „kovApp“ so alles kann.

Mit ihrer neuen App „kovApp“ bieten die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) ihren Fahrgästen ab Oktober erstmals ein digitales Komplettpaket für den öffentlichen Nahverkehr in Koblenz. Von der Fahrplanauskunft über den visualisierten Linienweg auf der Stadtkarte bis hin zum Kauf von Tickets ist künftig alles bequem in einer einzigen App verfügbar.







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