Auf der Festung in Koblenz Dieses Festival eröffnet musikalische Horizonte Alexander Thieme-Garmann 20.07.2026, 12:00 Uhr

i Musik aus aller Welt im Sonnenuntergang gibt es am Wochenende wieder auf der Festung Ehrenbreitstein beim Horizonte-Festival. Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

Wie klingt eine Chizeze-Geige? Oder wie der Musikstil Axé? Beim Horizonte-Festival in Koblenz am 24. bis 26. Juli sind der musikalischen Vielfalt kaum Grenzen gesetzt. Auf der Festung Ehrenbreitstein spielen Künstler mit Weltformat.

Am letzten Juli-Wochenende 2026 heißt das Weltmusikfestival Horizonte Besucher auf der Festung Ehrenbreitstein willkommen. Der Förderverein „Kultur im Café Hahn“ hat ein sehr abwechslungsreiches Programm organisiert. Von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag treten 29 Acts aus neun Nationen auf mehrere Bühnen verteilt auf.







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