In und um Koblenz gibt es an fast jedem Wochentag einen Markt, der nach Feierabend zum Einkaufen und Verweilen einlädt. Dabei darf ein guter Wein nicht fehlen. Unsere Zeitung stellt einige Wochenmärkte vor, die auf alle Fälle einen Besuch wert sind.

Wochenmärkte sind längst schon nicht mehr nur eine Anlaufstelle zum Einkaufen: Sie bieten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und nach Feierabend zusammen einen Wein zu trinken. Die Stadt Koblenz hat diesen Gedanken aufgegriffen und den „Dillemarkt“ in der Koblenzer Schloßstraße ins Leben gerufen. Doch welche Wochenmärkte am Nachmittag oder Abend gibt es bereits in der Region? Unsere Zeitung hat sich sechs Märkte einmal angeschaut:

1 Die Woche startet am Dienstag mit dem Markt in Winningen. Von 16 bis 18.30 Uhr wird der Marktplatz in der Ortsmitte zum „offenen Supermarkt“ und präsentiert den Besuchern ein regionales Angebot. Die Verkäufer bieten neben Obst und Gemüse unter anderem auch Eier, Käse, Fisch, Wild, Fleisch und mediterrane Spezialitäten an. Beim geselligen Beisammensein darf auch der Wein nicht fehlen.

2 Auch in Vallendar heißt es jeden Dienstag auf dem Wochenmarkt „Treffen – Shoppen – Klönen“. Von 15.30 bis 18.30 Uhr gibt es auf dem Burgplatz viele regionale Produkte, darunter Wurst und Fleisch aus dem Westerwald oder Honig aus Bendorf, Vallendar und Koblenz, zu entdecken. Hier kann man es sich mit einem Räucherlachsbrötchen, Wein und guter Gesellschaft bequem machen.

3 Ein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten bietet mittwochs zwischen 16 und 19 Uhr auch der Wochenmarkt auf dem Kapuzinerplatz in Ehrenbreitstein. Unter dem Motto „Klein aber fein“ können Besucher die einzelnen Marktstände erkunden. Darunter findet sich neben Verkäufern für Brot, Käse, Honig, Konfitüren, Lamm- und Wildfleisch auch ein Stand mit Blumen, nicht zu vergessen die diversen Imbissspezialitäten wie Langos. Inmitten des Getümmels stehen Tische und Bänke, an denen Gäste in familiärer Atmosphäre ihren Wein genießen können.

4 Der Wochenmarkt auf dem Layer Kirmesplatz ist ein „Genuss-Treffpunkt“ für Jung und Alt. Jeden Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr bietet der Markt Frische, Qualität, Vielfalt und Regionalität und das zu einem fairen Preis. Und das spiegelt sich auch in den Produkten wider: Von Obst und Gemüse über Marmelade, Honig und Wein bis hin zur Feinkost mit griechischen Spezialitäten ist alles dabei. Wer Fan von ligurischen Spezialitäten ist, kommt hier bei „Terre di Verandi“ auf seine Kosten.

i Der Layer Wochenmarkt hat sich als Institution für Vielfalt, Frische und Genuss entwickelt. Erwin Siebenborn

5 Pünktlich zum Wochenende lohnt es sich, freitags dem Markt auf dem Festplatz in der Gulisastraße in Güls einen Besuch abzustatten. Im Sommer können sich Besucher von 15 bis 18.30 Uhr an den Imbissständen wie „Don Terrino Suppenmanufaktur“ oder „Joes Käsekuchen“ durchprobieren. Da die Marktstände alle aus der Region kommen, trifft man oft auf bekannte Gesichter. Die Märkte schaffen eine Gemeinschaft und sind ein wöchentlicher Treffpunkt zum Austausch.

6 Auch der Wochenmarkt in Bendorf präsentiert ein abwechslungsreiches Angebot an regionalen Produkten. Der Markt findet jeden Freitag auf dem Kirchplatz und der mittleren Bachstraße statt und hat in den Sommermonaten von 15 bis 19 Uhr geöffnet.