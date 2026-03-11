Zwei weitere Bewerber Diese Vier wollen Koblenzer Bürgermeister werden Jan Lindner 11.03.2026, 13:38 Uhr

i Wer wird neuer Koblenzer Bürgermeister? Das entscheidet der Stadtrat in geheimer Wahl Ende März. Mona Wenisch. Mona Wenisch/dpa

Der Koblenzer Stadtrat wählt Ende März den Nachfolger der scheidenden Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Eine Frau und drei Männer bewerben sich um das zweithöchste Amt der Stadt. CDU-Kandidatin Dagmar Kranz geht dabei als hohe Favoritin ins Rennen.

Der erste Arbeitstag der neuen Koblenzer Bürgermeisterin oder des neuen Bürgermeisters ist am 1. Juli 2026. Einen Tag vorher scheidet Ulrike Mohrs (CDU) nach siebeneinhalb Jahren aus dem Amt aus. Zur Wahl für ihre Nachfolge stehen drei Männer und eine Frau: Während Dagmar Kranz (CDU) nun und Stephan Wefelscheid (Freie Wähler) in der Stadt schon lange bekannt sind, sind Ralf Devant und Arian Tavasoli zwei absolute politische Nobodies.







Artikel teilen

Artikel teilen