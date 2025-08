Die Frist für die Abgabe der Kandidatur ist Montagabend abgelaufen, nun stehen die Namen fest: Es bleibt bei den vier Namen der Männer, die sich um das Amt des Oberbürgermeisters in Koblenz bewerben. Neben Amtsinhaber David Langner (SPD, kandidiert aber parteilos) stehen auch Ernst Knopp (CDU), Markus Meixner (AfD) und David Dasbach (Die Partei) auf dem Wahlzettel.

Ob die Kandidaten zugelassen werden, wird zunächst am Donnerstag in einer Sitzung des Wahlausschusses geklärt. Die Wahl ist auf Sonntag, 21. September, terminiert. Wenn es zu einer Stichwahl kommt, was bei vier Kandidaten als nicht unwahrscheinlich gilt, ist diese am 5. Oktober.

Übrigens waren es bisher immer Männer, die Oberbürgermeister in Koblenz waren. Nach 1945 teilten sich Vertreter der CDU und SPD das Amt: Josef Schnorbach (CDU) war 1946 der erste gewählte Nachkriegs-OB, es folgten Willi Macke (CDU), Willi Hörter (CDU), Eberhard Schulte-Wissermann (SPD), Joachim Hofmann-Göttig (SPD) und David Langner (SPD).