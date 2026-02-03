Wettkampf mit Robotern Diese Teams haben sich in Vallendar qualifiziert Winfried Scholz 03.02.2026, 08:00 Uhr

i Die GSG Robots (Blaus Shirt, grüne Hüte) sind die Sieger beim Regionalwettbewerb der First Lego League Challenge, zweiter wurden die türkis gekleideten HackerFriends rechts in der Mitte. Winfried Scholz

Beim First Lego League Wettbewerb geht es ums Forschen – aber auch um das Bauen von Robotern. An der Schönstätter Marienschule in Vallendar fand jüngst der Regionalwettbewerb der Challenge statt. Das sind die Gewinner.

Das Team GSG Robots vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen wurde Sieger beim Regionalwettbewerb der First Lego League Challenge. Ausgetragen wurde der Wettbewerb in der Schönstätter Marienschule in Vallendar. Ein Teil der Challenge besteht darin, auf einem Spielfeld selbst gebaute Roboter bestimmte Aufgaben erfüllen zu lassen.







