Beim First Lego League Wettbewerb geht es ums Forschen – aber auch um das Bauen von Robotern. An der Schönstätter Marienschule in Vallendar fand jüngst der Regionalwettbewerb der Challenge statt. Das sind die Gewinner.
Lesezeit 1 Minute
Das Team GSG Robots vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen wurde Sieger beim Regionalwettbewerb der First Lego League Challenge. Ausgetragen wurde der Wettbewerb in der Schönstätter Marienschule in Vallendar. Ein Teil der Challenge besteht darin, auf einem Spielfeld selbst gebaute Roboter bestimmte Aufgaben erfüllen zu lassen.