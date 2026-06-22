Beim Firmenlauf in Koblenz gehören die Autostraßen ausnahmsweise den Läufern. Welche Bereiche in der Stadt am kommenden Freitag für den B2Run gesperrt werden müssen.
Lesezeit 1 Minute
16.500 Läuferinnen und Läufer fluten am Freitag, 26. Juni, ab 17 Uhr die Straßen in der Koblenzer Innenstadt. Wegen des Firmenlaufs sind ab Freitagnachmittag einige Straßen entlang der Laufstrecke für den Verkehr gesperrt. Der Veranstalter bittet, die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit zu umfahren und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.