Firmenlauf in der City
Diese Straßen werden für den B2Run in Koblenz gesperrt
Um 17 Uhr fällt am Freitag, 26. Juni, der erste Startschuss für die Teilnehmer des B2Run in Koblenz.
Um 17 Uhr fällt am Freitag, 26. Juni, der erste Startschuss für die Teilnehmer des B2Run in Koblenz.
B2Run

Beim Firmenlauf in Koblenz gehören die Autostraßen ausnahmsweise den Läufern. Welche Bereiche in der Stadt am kommenden Freitag für den B2Run gesperrt werden müssen.

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16.500 Läuferinnen und Läufer fluten am Freitag, 26. Juni, ab 17 Uhr die Straßen in der Koblenzer Innenstadt. Wegen des Firmenlaufs sind ab Freitagnachmittag einige Straßen entlang der Laufstrecke für den Verkehr gesperrt. Der Veranstalter bittet, die betroffenen Bereiche nach Möglichkeit zu umfahren und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen.

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