Experten in Mülheim-Kärlich Diese Sporttrends 2026 erwartet man im Gewerbepark Sophia Marie Rehorn 10.01.2026, 08:00 Uhr

i Es lebe der Sport! Laut dem Sporteinzelhändler Intersport Krumholz sollen Ausdauersportarten 2026 voll im Trend liegen. Felix Hörhager. picture alliance/dpa

Mehr Muskeln, eine bessere Ausdauer oder einfach nur etwas für die Gesundheit tun: Sport gehört seit jeher zu den häufigsten Neujahrsvorsätzen. Diese Sportarten sehen Sporteinzelhändler im Gewerbepark Mülheim-Kärlich für 2026 vor allem im Trend.

Neues Jahr, neue sportliche Ziele? Zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, mehr für die Gesundheit zu tun, sportlicher zu werden. Welche Sportarten könnten 2026 dabei besonders beliebt sein? Wir haben bei den Sporteinzelhändlern im Gewerbepark Mülheim-Kärlich nachgefragt – Intersport Krummholz und das Zweirad-Center Stadler teilen ihre Prognosen für die Sporttrends, auch hier in der Region.







