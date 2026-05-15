Rüstungsfirma im Porträt Diese Simulationswaffen entwickelt Thales in Koblenz Jan Lindner 15.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Rüstungsfirma Thales stellt in Koblenz Simulationswaffensysteme her. Rechts im Bild Standortleiter Michael Krämer, daneben Thales-Mitarbeiter Markus Günster. Ingo Beller

Das Image von Rüstungsfirmen hat sich komplett gewandelt. Für viele Menschen sind sie nun die Guten, die für Demokratie und Sicherheit in Europa einstehen. Das merken sie auch bei Thales in Koblenz. Hier werden Hightech-Simulationswaffen entwickelt.

Es gibt einen Satz, den man bei der Rüstungsfirma Thales öfters hört: „War nie eine Waffe, wird nie eine Waffe.“ Hier am Koblenzer Standort in Kesselheim werden Hightech-Simulationssysteme für Schießausbildungen entwickelt. Die Waffen – etwa Pistolen und Sturmgewehre – sehen täuschend echt aus, sind aber entweder von Werk aus unschädlich gemacht oder Duplikate.







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