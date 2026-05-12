In welchem Zustand sind die Radwege entlang der Mosel? An manchen Stellen laufen derzeit Arbeiten (Lay), an anderen wünscht man sich, es würde etwas passieren (Dieblich), und andernorts steht die Planung bereits. Eine Übersicht.
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Eine Radtour an der Mosel: Das ist nicht nur für Touristen verlockend, sondern auch für Einheimische. An manchen Abschnitten hakt es aber noch, wie etwa zwischen Dieblich und Lay, wo sich die Ortsgemeinde für einen Ausbau stark macht. Wir haben gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz einen Blick auf die Radwege zwischen Koblenz und Zell geworfen.