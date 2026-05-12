Zwischen Koblenz und Zell
Diese Radwege an der Mosel werden zur Baustelle
Entlang der Mosel eine Radtour zu machen, klingt verlockend. Doch es gibt viele Strecken, die noch ausgebaut werden müssen.
Entlang der Mosel eine Radtour zu machen, klingt verlockend. Doch es gibt viele Strecken, die noch ausgebaut werden müssen.
Ingo Beller

In welchem Zustand sind die Radwege entlang der Mosel? An manchen Stellen laufen derzeit Arbeiten (Lay), an anderen wünscht man sich, es würde etwas passieren (Dieblich), und andernorts steht die Planung bereits. Eine Übersicht.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Radtour an der Mosel: Das ist nicht nur für Touristen verlockend, sondern auch für Einheimische. An manchen Abschnitten hakt es aber noch, wie etwa zwischen Dieblich und Lay, wo sich die Ortsgemeinde für einen Ausbau stark macht. Wir haben gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz einen Blick auf die Radwege zwischen Koblenz und Zell geworfen.

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